***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2023 09:14
***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123249
BIST
15:515.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -78,15
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5118,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5120,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1160
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:511.160,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.160,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,71
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:49
|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|394.959.649
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|115.038.770
|% -9,20
|
|CANTE
|60,35
|209.542.868
|% -9,04
|
|VANGD
|6,71
|13.813.965
|% -8,71
|
|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
|
|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9707
|18,9748
|% 0,04
|
|Euro
|20,2855
|20,2910
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,8574
|22,9720
|% 0,51
|
|Frank
|20,7479
|20,8729
|% 1,19
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|32,60
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|17,43
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.841
|7.891
|261,00
|
|Yarım
|3.831
|3.861
|127,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,54
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-3,53
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04BAYRK
Yüzde -50.53 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 189, 557 adet işlem
-
16:03CEOEM
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 510 adet işlem
-
16:02TSKB
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 282, 698 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 34 kaybederek (% -1.64 ) 5, 833
-
16:01XU100
Endeks 5, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 53, 843.00 milyon TL de