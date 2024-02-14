***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.02.2024 09:13
***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San.Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249381
BIST
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11:168.984
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,82
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
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8.951
En Yüksek
9.037
11:1630,7432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0374
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:1632,9189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0101
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
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33,1749
En Düşük
32,8746
11:161.965,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.965,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
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1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ISYAT
|13,97
|121.566.321
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.615.531
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|PKART
|69,15
|27.196.893
|% -4,75
|
|MARBL
|25,40
|499.313.884
|% -4,65
|
|GUBRF
|203,40
|4.917.621.000
|% 2,83
|
|THYAO
|283,00
|3.376.847.187
|% 0,62
|
|TUPRS
|163,90
|2.001.922.054
|% 2,05
|
|REEDR
|48,16
|1.485.623.259
|% 1,73
|
|EREGL
|45,86
|1.418.984.391
|% -0,56
|
|ZOREN
|5,28
|918.659.325
|% -2,58
|
|ADESE
|2,81
|218.184.038
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,66
|618.426.048
|% -0,47
|
|KLGYO
|5,31
|295.609.752
|% -0,75
|
|HEKTS
|20,22
|1.007.595.363
|% 1,20
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7365
|30,7446
|% 0,13
|
|Euro
|32,9228
|32,9319
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,4638
|38,6567
|% -0,20
|
|Frank
|34,5021
|34,7100
|% 0,11
|
|Riyal
|8,1723
|8,2133
|% 0,06
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,97
|22,00
|% 0,66
|
|Platin
|876,03
|878,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|866,60
|871,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,52
|1.988,83
|% 0,66
|