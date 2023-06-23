***DESA* *ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.06.2023 09:03
***DESA******ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DESA, ZOREN]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161446
BIST
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11:065.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,59%
|| 140,54
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0625,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3226
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0627,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1530
|Açılış
|: 27,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:061.545,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.545,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|KONKA
|43,74
|126.162.666
|% 8,05
|
|HUBVC
|4,91
|20.887.972
|% 7,91
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,48
|170.492.043
|% -9,00
|
|BURVA
|60,60
|14.425.682
|% -8,39
|
|POLTK
|2.820,10
|33.594.966
|% -7,51
|
|RHEAG
|6,43
|4.621.026
|% -5,99
|
|THYAO
|185,00
|2.892.527.583
|% 2,61
|
|YKBNK
|13,07
|2.210.546.213
|% 5,32
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|ISCTR
|13,90
|1.294.118.381
|% 4,98
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|YKBNK
|13,07
|2.210.546.213
|% 5,32
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|ISCTR
|13,90
|1.294.118.381
|% 4,98
|
|EKGYO
|7,23
|589.262.667
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,61
|150.820.267
|% 3,98
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1595
|25,1797
|% 1,23
|
|Euro
|27,3134
|27,3590
|% 0,54
|
|Sterlin
|31,7672
|31,9265
|% 0,48
|
|Frank
|27,7546
|27,9218
|% 0,25
|
|Riyal
|6,6609
|6,6943
|% 0,72
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-1,23
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20BRKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 509 adet işlem
-
11:19DAPGM
Yüzde 6.31 oranında artışla 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 401 adet işlem
-
11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 878.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.00 oranında artışla 261.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 984 adet işlem