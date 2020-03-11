***DESPC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***DESPC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [DESPC]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)4325994Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)18,81Satıcının UnvanıDesbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. ve Nevres Erol BilecikAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıDatagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. / 4.325.994 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)4,67Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları4,13 – 6,19İşlem Tarihi12/03/2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıEktedirAçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) ortaklarından Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 2