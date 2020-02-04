***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 13:17
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816945
BIST
14:52121.124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.881,41
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.141
En Düşük
120.159
14:525,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
14:526,6095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
14:52301,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,48
|Açılış
|: 301,96
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,76
|18.693.315
|% 18,07
|
|HLGYO
|1,73
|198.886.843
|% 16,11
|
|DOKTA
|88,55
|31.183.032
|% 15,00
|
|DITAS
|13,14
|21.401.093
|% 14,66
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,45
|10.583
|% -3,02
|
|ANACM
|4,38
|52.825.659
|% -2,67
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|THYAO
|14,25
|876.862.650
|% 2,96
|
|PETKM
|4,20
|642.854.690
|% 2,19
|
|HALKB
|7,40
|557.419.457
|% 7,56
|
|SISE
|5,62
|372.532.141
|% 0,72
|
|KRDMD
|2,90
|328.216.279
|% 2,84
|
|PETKM
|4,20
|642.854.690
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,73
|198.886.843
|% 16,11
|
|KRDMD
|2,90
|328.216.279
|% 2,84
|
|ISGYO
|1,91
|193.295.272
|% 2,69
|
|ODAS
|2,19
|172.680.814
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7577
|7,7966
|% 0,08
|
|Frank
|6,1508
|6,1878
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5895
|1,5974
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,63
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|
|Tam
|1.991
|2.041
|-10,63
|
|Yarım
|962
|987
|-5,14
|
|Çeyrek
|483
|494
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|54,92
|54,92
|0,47
|