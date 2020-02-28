***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:07
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESPC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822517
BIST
12:51105.091
En Yüksek
|Değişim
|: -4,83%
|| -5.327,69
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:516,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,2470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2560
En Düşük
6,1998
12:516,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0849
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
12:51327,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,08
|Açılış
|: 327,30
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,18
|11.172.183
|% 13,17
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,74
|17.922.662
|% 10,65
|
|OYLUM
|3,00
|5.493.242
|% 5,63
|
|AKSEN
|3,69
|11.460.157
|% 5,13
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,49
|21.415.096
|% -12,87
|
|THYAO
|11,35
|673.934.102
|% -6,58
|
|ASELS
|26,98
|486.058.327
|% -3,57
|
|GARAN
|9,45
|167.606.105
|% -7,26
|
|PETKM
|3,57
|129.293.151
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,29
|123.715.925
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|119.732.832
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|100.817.730
|% -6,20
|
|THYAO
|11,35
|673.934.102
|% -6,58
|
|ODAS
|1,93
|104.740.488
|% -5,39
|
|YKBNK
|2,29
|123.715.925
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0473
|8,0876
|% 0,96
|
|Frank
|6,4654
|6,5044
|% 1,47
|
|Riyal
|1,6619
|1,6703
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.626
|-11,59
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-6,38
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,08
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,98
|49,98
|-1,75
|