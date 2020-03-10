***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:22
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826268
BIST
17:19103.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 136,76
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:196,1427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,1410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:196,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0475
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:19326,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -5,65
|Açılış
|: 326,16
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|21.410.849
|% 14,95
|
|DESPC
|5,63
|49.088.681
|% 14,90
|
|VKING
|2,96
|8.912.446
|% 14,73
|
|DGATE
|7,95
|85.897.450
|% 10,42
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,62
|896.143
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.271.666
|% -9,74
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|BURCE
|6,10
|2.200.238
|% -9,36
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|THYAO
|10,43
|954.926.630
|% 0,48
|
|ASELS
|27,22
|933.398.257
|% -1,95
|
|GARAN
|9,47
|593.828.769
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,37
|379.543.935
|% 3,49
|
|ODAS
|1,82
|243.628.060
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|206.275.918
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,37
|379.543.935
|% 3,49
|
|ODAS
|1,82
|243.628.060
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|161.980.198
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|129.227.097
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9671
|8,0071
|% -0,85
|
|Frank
|6,5499
|6,5894
|% -0,93
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-28,32
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,67
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,13
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
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|B. Petrol
|37,29
|37,29
|2,93
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