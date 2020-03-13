***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:05
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827933
BIST
10:0992.201
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -1.438,74
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:096,3087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
10:097,0605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
10:09322,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,00
|Açılış
|: 322,36
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|VKING
|4,28
|733.876
|% 9,46
|
|RTALB
|3,01
|6.122.859
|% 9,06
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ARMDA
|12,37
|51.286
|% -9,97
|
|ASELS
|24,48
|25.360.874
|% 0,49
|
|THYAO
|8,49
|18.344.835
|% 0,12
|
|GARAN
|8,87
|17.882.243
|% 1,49
|
|ECILC
|4,81
|14.081.810
|% 6,65
|
|TSPOR
|3,22
|11.825.874
|% -6,40
|
|IHLAS
|0,48
|4.554.926
|% -7,69
|
|IHLGM
|0,84
|6.432.365
|% -6,67
|
|GSRAY
|1,81
|8.282.299
|% -4,74
|
|TSPOR
|3,22
|11.825.874
|% -6,40
|
|ECILC
|4,81
|14.081.810
|% 6,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9136
|7,9533
|% 0,03
|
|Frank
|6,6718
|6,7120
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6774
|1,6858
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|13,93
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,63
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,11
|34,11
|0,89
|