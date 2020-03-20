***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 11:31
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830970
BIST
12:5387.781
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 2.585,28
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:536,5044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0399
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:536,9702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0311
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:53315,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 5,34
|Açılış
|: 315,37
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|38,72
|614.231
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|3.123.017
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.863.922
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,10
|6.701.054
|% -3,13
|
|GARAN
|7,77
|358.354.035
|% 2,51
|
|THYAO
|8,15
|227.362.405
|% 2,64
|
|ASELS
|21,62
|225.230.707
|% 2,46
|
|TSPOR
|2,18
|139.248.333
|% -0,46
|
|ISFIN
|3,09
|129.308.551
|% 8,04
|
|ODAS
|1,24
|91.465.090
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,18
|139.248.333
|% -0,46
|
|YKBNK
|1,94
|120.022.605
|% 2,11
|
|GARAN
|7,77
|358.354.035
|% 2,51
|
|ISFIN
|3,09
|129.308.551
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6176
|7,6558
|% 1,65
|
|Frank
|6,5854
|6,6250
|% -0,38
|
|Riyal
|1,7245
|1,7332
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|35,43
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,28
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,10
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,05
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,92
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,15
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|2,08
|