***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 13:05
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847233
BIST
14:07105.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 113,28
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:076,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:077,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:07377,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,29
|Açılış
|: 377,65
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,05
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|8.744.274
|% 9,98
|
|KENT
|520,70
|11.443.210
|% 9,95
|
|HLGYO
|1,67
|74.213.840
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.695.062
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.537.719
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|2.388.482.535
|% 2,27
|
|GARAN
|7,73
|1.587.200.657
|% 1,18
|
|PGSUS
|58,95
|828.115.233
|% -0,25
|
|ASELS
|30,06
|480.099.571
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,64
|469.987.727
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.587.200.657
|% 1,18
|
|THYAO
|12,61
|2.388.482.535
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,42
|209.868.685
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|256.983.747
|% 0,00
|
|AVOD
|3,67
|391.353.637
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3171
|8,3588
|% 0,44
|
|Frank
|6,9920
|7,0341
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8091
|1,8182
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|15,80
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|31,60
|
|Tam
|2.520
|2.554
|43,90
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|15,90
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,12
|35,12
|0,52
|