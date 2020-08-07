***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:45
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866575
BIST
16:011.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:017,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:018,5485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0639
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:01476,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,88
|Açılış
|: 476,55
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.502.459
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.741.485
|% 9,96
|
|GLRYH
|18,23
|67.497.806
|% 9,95
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,81
|2.105.494.425
|% -4,23
|
|ASELS
|15,90
|1.250.257.379
|% 4,13
|
|GARAN
|6,50
|1.141.840.628
|% 0,46
|
|SISE
|5,96
|1.086.269.433
|% 3,65
|
|GUSGR
|5,25
|740.311.212
|% 2,54
|
|EKGYO
|1,81
|2.105.494.425
|% -4,23
|
|KRDMD
|2,54
|513.236.514
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.322.567
|% 0,00
|
|SISE
|5,96
|1.086.269.433
|% 3,65
|
|GARAN
|6,50
|1.141.840.628
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3822
|9,4293
|% -0,90
|
|Frank
|7,8453
|7,8925
|% -0,82
|
|Riyal
|1,9102
|1,9197
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,30
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.220
|-124,10
|
|Tam
|3.210
|3.401
|-60,00
|
|Yarım
|1.558
|1.617
|-59,80
|
|Çeyrek
|781
|827
|-16,70
|
|Gümüş.Ons
|28,56
|28,60
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
|