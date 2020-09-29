***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 17:12
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877239
BIST
17:341.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:347,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:349,2018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0977
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:34476,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,28
|Açılış
|: 476,51
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:32
|SEKUR
|13,09
|24.626.531
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.480.212
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|742.259
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.441.287
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.300.018
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,39
|4.300.106.313
|% -4,89
|
|GARAN
|6,93
|1.584.073.661
|% -0,86
|
|ASELS
|17,73
|1.095.027.698
|% 1,55
|
|KRDMD
|3,30
|998.418.208
|% 1,85
|
|TRKCM
|4,81
|621.212.527
|% -5,69
|
|SISE
|7,39
|4.300.106.313
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,30
|998.418.208
|% 1,85
|
|CEMAS
|1,72
|458.956.209
|% 4,24
|
|GARAN
|6,93
|1.584.073.661
|% -0,86
|
|ODAS
|2,72
|609.439.837
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8384
|7,8435
|% 0,55
|
|Euro
|9,1924
|9,2037
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,0772
|10,1277
|% 0,91
|
|Frank
|8,4938
|8,5450
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0840
|2,0944
|% 0,44
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|5,57
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.157
|3.205
|48,00
|
|Tam
|3.143
|3.222
|46,66
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|22,57
|
|Çeyrek
|762
|779
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,12
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,62
|