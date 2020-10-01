***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:03
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877710
BIST
12:201.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:207,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7389
En Düşük
7,6335
12:209,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0945
En Düşük
8,9695
12:20471,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,37
|Açılış
|: 471,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:20
|MERKO
|13,20
|112.509.028
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.864.695
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|101.519.201
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|3.538.769
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.133.058.502
|% -2,05
|
|ASELS
|19,46
|755.475.589
|% 0,72
|
|GARAN
|7,10
|648.709.905
|% 0,00
|
|TURSG
|5,90
|423.797.923
|% 3,87
|
|AVOD
|7,40
|398.331.612
|% 8,19
|
|SISE
|7,17
|1.133.058.502
|% -2,05
|
|GARAN
|7,10
|648.709.905
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,38
|284.326.267
|% -0,29
|
|PENGD
|4,93
|346.364.551
|% 3,57
|
|TURSG
|5,90
|423.797.923
|% 3,87
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7296
|7,7343
|% 0,17
|
|Euro
|9,0703
|9,0817
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,9051
|9,9548
|% -0,21
|
|Frank
|8,3850
|8,4355
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0560
|2,0663
|% 0,42
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|7,82
|
|Altın Gr.
|471
|472
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|-7,00
|
|Tam
|3.110
|3.188
|2,93
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,42
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,14
|