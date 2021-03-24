***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2021 10:05
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920101
BIST
12:541.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 25,48
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
12:547,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:549,4553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:54443,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,79
|Açılış
|: 443,94
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:54
|PRZMA
|5,39
|6.609.619
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|43.164.108
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.743.419
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.665.729
|% 9,98
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,65
|288.258.688
|% -3,44
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,28
|3.004.763.637
|% 1,25
|
|SASA
|47,14
|750.224.073
|% 8,02
|
|SISE
|7,23
|440.217.174
|% 2,26
|
|AKBNK
|4,96
|434.296.210
|% 3,33
|
|PETKM
|5,61
|415.433.910
|% 4,47
|
|GARAN
|7,28
|3.004.763.637
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,27
|222.422.384
|% 3,65
|
|TSKB
|1,42
|138.398.759
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,92
|168.992.443
|% 3,78
|
|AKBNK
|4,96
|434.296.210
|% 3,33
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9479
|7,9553
|% 0,19
|
|Euro
|9,4181
|9,4553
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,8852
|10,9397
|% -0,02
|
|Frank
|8,4780
|8,5291
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1156
|2,1263
|% 0,23
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,37
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|26,00
|
|Tam
|2.915
|2.990
|26,35
|
|Yarım
|1.409
|1.447
|12,74
|
|Çeyrek
|707
|723
|6,38
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,94
|