***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:26
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930032
BIST
15:341.338
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -27,29
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:348,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0703
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:349,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0718
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:34469,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,98
|Açılış
|: 469,80
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,88
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.668.646
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.556.099
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.112.543
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.843.748
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|4.352.217
|% -9,96
|
|PETKM
|6,43
|781.827.828
|% -2,13
|
|EREGL
|18,20
|762.934.443
|% -0,16
|
|GARAN
|6,97
|734.791.378
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,05
|463.728.460
|% -2,08
|
|THYAO
|10,93
|345.792.557
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,07
|310.622.728
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|781.827.828
|% -2,13
|
|GARAN
|6,97
|734.791.378
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.106.931
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|149.074.772
|% -0,54
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1775
|% 0,87
|
|Euro
|9,8337
|9,8407
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3460
|11,4029
|% 0,67
|
|Frank
|8,8679
|8,9214
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 0,80
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,77
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.088
|3.166
|44,20
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|21,38
|
|Çeyrek
|749
|766
|10,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,11
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|-1,25
|