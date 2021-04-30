***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 10:04
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESPC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933076
BIST
09:551.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.399
En Düşük
1.399
09:558,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
09:5510,0031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0393
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
09:55467,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 467,93
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
469,20
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2464
|8,2528
|% 0,61
|
|Euro
|9,9663
|10,0031
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4079
|11,4651
|% 0,08
|
|Frank
|8,9976
|9,0518
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1818
|2,1928
|% 0,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,39
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|-0,33
|