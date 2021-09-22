***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 17:20
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESPC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964870
BIST
17:471.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,20
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.402
En Düşük
1.385
17:478,6459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:4710,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:47493,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 493,68
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:47
|YEOTK
|60,50
|19.067.846
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.016.970
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|156.708.042
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.421.138
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.134.898
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.390.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|66.388.700
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|17.635.788
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,31
|193.706.293
|% -6,79
|
|KTSKR
|60,20
|48.145.958
|% -6,30
|
|THYAO
|13,10
|1.075.502.175
|% 0,38
|
|GARAN
|9,36
|1.009.273.476
|% 1,96
|
|EREGL
|16,67
|745.322.624
|% 3,80
|
|TRILC
|13,04
|647.500.652
|% -2,98
|
|KRDMD
|6,39
|634.304.628
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,43
|343.406.556
|% 2,10
|
|GARAN
|9,36
|1.009.273.476
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,39
|634.304.628
|% 1,27
|
|THYAO
|13,10
|1.075.502.175
|% 0,38
|
|PETKM
|6,26
|462.394.682
|% 2,12
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6424
|8,6459
|% 0,22
|
|Euro
|10,1452
|10,1497
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7594
|11,8184
|% 0,08
|
|Frank
|9,3375
|9,3937
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2973
|2,3089
|% 0,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,34
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,12
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|1,21
|