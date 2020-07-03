***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.07.2020 15:50
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854390
BIST
15:56116.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -871,73
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.924
15:566,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
15:567,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
15:56392,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 392,18
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.976.501
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.464.157
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.361.703
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|62,70
|16.755.659
|% -9,98
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,08
|10.334.101
|% -5,64
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,91
|760.516.488
|% -2,85
|
|KARSN
|3,46
|721.814.209
|% 4,85
|
|ODAS
|2,62
|616.437.258
|% 2,75
|
|GARAN
|8,22
|606.007.030
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,03
|543.178.109
|% -1,93
|
|SKBNK
|1,57
|456.373.021
|% 4,67
|
|IEYHO
|1,04
|306.116.938
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,03
|543.178.109
|% -1,93
|
|ALBRK
|1,79
|433.435.455
|% 1,70
|
|ODAS
|2,62
|616.437.258
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5293
|8,5720
|% 0,11
|
|Frank
|7,2284
|7,2719
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,50
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|6,00
|
|Tam
|2.616
|2.627
|6,20
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,00
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,44
|
Seans Raporu
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16:11KRDMB
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1032, 93 kaybederek (% -0.95 ) 107, 253
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