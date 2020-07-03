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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.07.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER



***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimizin 18.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854390


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KUTPO 38,84 43.976.501 % 9,97  
DOBUR 14,60 2.464.157 % 9,94  
MARKA 2,66 51.361.703 % 9,92  
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Sterlin 8,5293 8,5720 % 0,11  
Frank 7,2284 7,2719 % 0,10  
Riyal 1,8253 1,8345 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,50  
Altın Gr. 392 392 0,86  
Cumhuriyet 2.541 2.560 6,00  
Tam 2.616 2.627 6,20  
Yarım 1.271 1.285 3,00  
Çeyrek 635 643 1,50  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,09  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
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