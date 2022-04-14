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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.04.2022 09:33
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,83% |  20,41
Açılış :  2.481  
Önceki Kapanış :  2.460  
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BIST En Aktif Hisseler10:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 58.649,00 117.298 % 8,61  
ALMAD 2,13 6.014.992 % 8,12  
GOLTS 48,40 11.375.106 % 6,89  
ISFIN 4,38 101.960.501 % 6,83  
PKART 18,92 29.133.042 % 6,53  
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10:27 Alış Satış %  
Dolar 14,6085 14,6127 % 0,13  
Euro 15,9679 15,9838 % 0,44  
Sterlin 19,1314 19,2274 % 0,25  
Frank 15,5762 15,6701 % 0,18  
Riyal 3,8835 3,9029 % 0,09  
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10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.978 -0,34  
Altın Gr. 926 926 -1,80  
Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 -0,04  
Gümüş Gr. 12,05 12,06 -0,03  
B. Petrol 107 107 -1,32  
Seans Raporu 10:27
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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