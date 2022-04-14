***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2022 09:33
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
10:282.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,41
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.475
10:2814,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6127
En Düşük
14,5748
10:2815,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0715
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9854
En Düşük
15,8849
10:28926,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,80
|Açılış
|: 926,48
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|GOLTS
|48,40
|11.375.106
|% 6,89
|
|ISFIN
|4,38
|101.960.501
|% 6,83
|
|PKART
|18,92
|29.133.042
|% 6,53
|
|ISGYO
|12,04
|5.077.063
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,30
|1.086.970
|% -4,21
|
|ULUSE
|154,00
|5.368.099
|% -4,17
|
|THYAO
|38,02
|1.199.908.252
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,84
|576.786.773
|% 4,80
|
|EREGL
|35,56
|456.198.419
|% 1,14
|
|KRDMD
|16,27
|418.024.912
|% 0,87
|
|GARAN
|13,69
|327.322.216
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,84
|576.786.773
|% 4,80
|
|ODAS
|2,32
|116.254.355
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,90
|170.227.112
|% 2,09
|
|YKBNK
|5,07
|189.214.010
|% 0,80
|
|ZOREN
|2,18
|79.099.049
|% -0,46
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6085
|14,6127
|% 0,13
|
|Euro
|15,9679
|15,9838
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,1314
|19,2274
|% 0,25
|
|Frank
|15,5762
|15,6701
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8835
|3,9029
|% 0,09
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-0,34
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,32
|
Seans Raporu
10:27
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10:42XU100
Endeks 2, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 7, 615.00 milyon TL de
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10:42FMIZP
Yüzde 4.23 oranında artışla 125.80 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 940 adet işlem
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10:41PKART
Yüzde 6.48 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 565, 181 adet işlem
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10:39DARDL
Yüzde 5.83 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 333, 819 adet işlem
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10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, HEKTS