***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 8.395.516 21.361.019 56.753.372 0 56.753.372Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -58.555 -58.555 -58.555 -58.555Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -58.555 -58.555 -58.555 -58.555Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.000.000 437.133 2.967.707 -58.140 -58.140 606.110 0 0 0 8.439.543 12.906.948 8.395.516 21.302.464 56.694.817 56.694.817Transferler0 0 0 0 86.875 8.308.641 -8.395.516 -86.875 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.668 0 -56.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.799.430 20.799.430 20.742.762 0 20.742.762Dönem Karı (Zararı)20.799.430 20.799.430 20.799.430 20.799.430Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-56.668 -56.668 0 0 0 0 -56.668 -56.668Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579Transferler0 0 0 0 1.085.000 19.714.430 -20.799.430 -1.085.000 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.566 0 -11.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.463.971 12.463.971 12.452.405 0 12.452.405Dönem Karı (Zararı)0 12.463.971 12.463.971 12.463.971 0 12.463.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.566 -11.566 0 0 0 0 -11.566 -11.566Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.610.957 11.595.840Dönem Karı (Zararı)12.463.971 20.799.430Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.355.002 11.431.101Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 568.897 174.649Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler421.742 -346.304Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 181.982 118.074Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 239.760 -464.378Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.599.953 1.353.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 202.710 166.761Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 5.577 4.462Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.808.240 1.182.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-348.577 3.119.924Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -5.822.173 -7.017.273Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 5.757.869 10.301.355Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 113.680 -25.300Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -397.953 -138.858Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.498.692 5.829.134Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 814.201 1.300.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.794.989 -14.468.835Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -11.640.708 -23.852.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -331.856 2.416Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -13.878.921 6.214.780Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 6.362.257 2.826.399Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -305.761 340.213Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.976.016 17.761.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -121.782 -116.409Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -2.575.951 -7.086.336Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.937.208 1.036.889YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-89.541 -170.180Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.541 -170.180Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -89.541 -116.733Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 -53.447Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.665.778 -13.632.104Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 69.191.782 46.252.256Kredilerden Nakit Girişleri8 69.191.782 46.252.256Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -44.846.618 -57.306.537Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -44.846.618 -57.306.537Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -430.288 0Ödenen Temettüler-12.000.000 0Ödenen Faiz31-33 -1.249.098 -2.577.823YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)965.280 -2.206.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)965.280 -2.206.444DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.540.240 3.746.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.505.520 1.540.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.505.542 1.540.700Finansal Yatırımlar7 135.519 83.407Ticari Alacaklar10 95.610.538 83.753.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 18.004 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 95.592.534 83.753.859Diğer Alacaklar11 372.632 40.776İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 372.632 40.776Türev Araçlar12 153.862 0Stoklar13 41.620.829 27.981.668Peşin Ödenmiş Giderler15 5.679.401 2.121.428Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 1.838.598 1.778.603ARA TOPLAM147.916.921 117.300.441TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR147.916.921 117.300.441DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 242.530 247.210Maddi Duran Varlıklar18 114.909 218.729Kullanım Hakkı Varlıkları18 977.972 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 385.903 427.938Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 385.903 427.938Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.394.909 1.265.220TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.116.223 2.159.097TOPLAM VARLIKLAR151.033.144 119.459.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 37.500.781 12.824.836Ticari Borçlar10 29.889.327 23.413.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 1.336.945 511.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 28.552.382 22.902.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 115.293 65.138Diğer Borçlar11 152.907 458.668İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 152.907 458.668Türev Araçlar12 0 1.073.209Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.526.512 296.471Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.263.549 214.011Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.478.590 3.281.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.478.590 3.281.253ARA TOPLAM71.926.959 41.626.976TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.926.959 41.626.976UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 725.832 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 490.369 394.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 490.369 394.983Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.216.201 394.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.143.160 42.021.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 77.889.984 77.437.579Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-126.374 -114.808Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-126.374 -114.808Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-126.374 -114.808Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 8.526.418Yasal Yedekler9.611.418 8.526.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.930.019 21.215.589Net Dönem Karı veya Zararı12.463.971 20.799.430Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.889.984 77.437.579TOPLAM KAYNAKLAR151.033.144 119.459.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 280.482.155 346.523.174Satışların Maliyeti28 -255.720.098 -317.464.707TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.762.057 29.058.467BRÜT KAR (ZARAR)24.762.057 29.058.467Genel Yönetim Giderleri29 -5.595.833 -3.934.733Pazarlama Giderleri29 -5.155.144 -5.792.288Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 18.689.946 16.792.883Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -13.449.908 -9.114.627ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.251.118 27.009.702Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 6.067 14.470Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.257.185 27.024.172Finansman Gelirleri33 597.675 6.919.223Finansman Giderleri33 -3.892.197 -7.314.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.962.663 26.628.564Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.498.692 -5.829.134Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -3.625.489 -6.369.117Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 126.797 539.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.463.971 20.799.430DÖNEM KARI (ZARARI)12.463.971 20.799.430Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0Ana Ortaklık Payları27 12.463.971 20.799.430Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,54191200 0,90432300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.566 -56.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.458 -70.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.892 14.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.892 14.167Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)27 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.566 -56.668TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.452.405 20.742.762Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.452.405 20.742.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821780BIST