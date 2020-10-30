***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:11
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 2.967.707 -114.808 -114.808 606.110 0 0 0 8.526.418 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 77.437.579
Transferler
0 0 0 0 1.085.000 19.714.430 -20.799.430 -1.085.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.151 0 -8.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.232.389 7.232.389 7.224.238 0 7.224.238
Dönem Karı (Zararı)
7.232.389 7.232.389 7.232.389 7.232.389
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.151 -8.151 0 0 0 0 -8.151 -8.151
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -122.959 0 -122.959 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 7.232.389 36.162.408 72.661.817 0 72.661.817
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984
Transferler
0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.714 0 -1.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.409.771 23.409.771 23.408.057 0 23.408.057
Dönem Karı (Zararı)
0 23.409.771 23.409.771 23.409.771 0 23.409.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.714 -1.714 0 0 0 0 -1.714 -1.714
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -128.088 0 -128.088 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 23.409.771 64.803.761 101.298.041 0 101.298.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.880.058 6.550.219
Dönem Karı (Zararı)
23.409.771 7.232.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.574.682 5.453.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 363.276 495.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.783.032 432.037
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 94.407 171.922
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.688.625 260.115
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
430.046 3.641.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 103.703 132.348
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.861 4.172
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 324.482 3.504.977
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.891.409 -730.195
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -6.245.298 -4.571.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 8.660.915 4.131.035
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -11.070 80.180
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.486.862 -369.956
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 6.604.179 2.021.693
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 502.740 -407.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.102.989 -4.822.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -110.613.445 -460.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 46.423 -23.867
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -25.568.898 -5.751.505
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.011.323 1.747.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.608 -334.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.118.536 7.862.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -18.236 -59.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -5.323.537 -2.070.351
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.419.749 817.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.740 -86.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.740 -86.189
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -35.740 -86.189
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -8.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.973.262 -6.527.460
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 283.611.464 33.012.277
Kredilerden Nakit Girişleri
8 283.611.464 33.012.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -177.668.077 -26.298.112
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -177.668.077 -26.298.112
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -427.948 -365.072
Ödenen Temettüler
0 -12.000.000
Ödenen Faiz
31-33 457.823 -876.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-950.536 -63.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-950.536 -63.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.505.520 1.540.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.554.984 1.476.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.554.984 2.505.542
Finansal Yatırımlar
7 0 135.519
Ticari Alacaklar
10 204.642.714 95.610.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 5.538 18.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 204.637.176 95.592.534
Diğer Alacaklar
11 326.209 372.632
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 326.209 372.632
Türev Araçlar
12 1.879.125 153.862
Stoklar
13 65.501.102 41.620.829
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.974.723 5.679.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.884.394 1.838.598
ARA TOPLAM
287.763.251 147.916.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
287.763.251 147.916.921
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 239.020 242.530
Maddi Duran Varlıklar
18 118.588 114.909
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.046.242 977.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 367.578 385.903
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 367.578 385.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.507.425 1.394.909
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.278.853 3.116.223
TOPLAM VARLIKLAR
292.042.104 151.033.144
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 147.401.114 37.500.781
Ticari Borçlar
10 35.889.580 29.889.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.174.139 1.336.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 34.715.441 28.552.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 61.722 115.293
Diğer Borçlar
11 174.515 152.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 174.515 152.907
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 382.470 1.526.512
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.656.279 1.263.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.804.933 1.478.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.804.933 1.478.590
ARA TOPLAM
189.370.613 71.926.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.370.613 71.926.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 795.472 725.832
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 577.978 490.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 577.978 490.369
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.373.450 1.216.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.744.063 73.143.160
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 101.298.041 77.889.984
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-128.088 -126.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.088 -126.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.088 -126.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.611.418 9.611.418
Yasal Yedekler
9.611.418 9.611.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.393.990 28.930.019
Net Dönem Karı veya Zararı
23.409.771 12.463.971
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.298.041 77.889.984
TOPLAM KAYNAKLAR
292.042.104 151.033.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 450.548.755 191.389.169 216.080.898 68.372.561
Satışların Maliyeti
28 -423.363.570 -175.127.224 -205.395.302 -63.058.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.185.185 16.261.945 10.685.596 5.314.374
BRÜT KAR (ZARAR)
27.185.185 16.261.945 10.685.596 5.314.374
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.171.084 -4.207.408 -2.144.418 -1.358.387
Pazarlama Giderleri
29 -4.851.505 -3.682.606 -1.842.640 -1.403.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 25.877.798 17.589.119 9.536.379 2.145.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.075.683 -13.785.035 -4.016.667 -1.661.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.964.711 12.176.015 12.218.250 3.037.016
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.903 6.067 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.969.614 12.182.082 12.218.250 3.037.016
Finansman Gelirleri
33 10.875.768 474.989 6.281.346 1.387
Finansman Giderleri
33 -7.831.432 -3.402.989 -4.246.633 -1.699.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.013.950 9.254.082 14.252.963 1.338.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.604.179 -2.021.693 -3.148.297 -297.169
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -7.716.267 -2.361.435 -3.660.176 -505.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.112.088 339.742 511.879 208.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.409.771 7.232.389 11.104.666 1.041.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.409.771 7.232.389 11.104.666 1.041.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 23.409.771 7.232.389 11.104.666 1.041.686
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 1,01781600 0,31445200 0,48281200 0,04529100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.714 -8.151 20.689 9.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.142 -10.189 25.862 12.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
428 2.038 -5.173 -2.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
428 2.038 -5.173 -2.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.714 -8.151 20.689 9.651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.408.057 7.224.238 11.125.355 1.051.337
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.408.057 7.224.238 11.125.355 1.051.337
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885028
BIST