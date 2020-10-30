***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.000.000 437.133 2.967.707 -114.808 -114.808 606.110 0 0 0 8.526.418 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 77.437.579Transferler0 0 0 0 1.085.000 19.714.430 -20.799.430 -1.085.000 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.151 0 -8.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.232.389 7.232.389 7.224.238 0 7.224.238Dönem Karı (Zararı)7.232.389 7.232.389 7.232.389 7.232.389Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.151 -8.151 0 0 0 0 -8.151 -8.151Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -122.959 0 -122.959 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 7.232.389 36.162.408 72.661.817 0 72.661.817Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Transferler0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.714 0 -1.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.409.771 23.409.771 23.408.057 0 23.408.057Dönem Karı (Zararı)0 23.409.771 23.409.771 23.409.771 0 23.409.771Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.714 -1.714 0 0 0 0 -1.714 -1.714Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -128.088 0 -128.088 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 23.409.771 64.803.761 101.298.041 0 101.298.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.880.058 6.550.219Dönem Karı (Zararı)23.409.771 7.232.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.574.682 5.453.128Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 363.276 495.778Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.783.032 432.037Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 94.407 171.922Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.688.625 260.115Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler430.046 3.641.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 103.703 132.348Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.861 4.172Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 324.482 3.504.977Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.891.409 -730.195Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -6.245.298 -4.571.454Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 8.660.915 4.131.035Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -11.070 80.180Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 1.486.862 -369.956Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 6.604.179 2.021.693Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 502.740 -407.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-130.102.989 -4.822.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -110.613.445 -460.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 46.423 -23.867Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -25.568.898 -5.751.505Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 6.011.323 1.747.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 21.608 -334.824Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-93.118.536 7.862.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -18.236 -59.470Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -5.323.537 -2.070.351Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.419.749 817.282YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.740 -86.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.740 -86.189Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -35.740 -86.189Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -8.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI105.973.262 -6.527.460Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 283.611.464 33.012.277Kredilerden Nakit Girişleri8 283.611.464 33.012.277Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -177.668.077 -26.298.112Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -177.668.077 -26.298.112Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -427.948 -365.072Ödenen Temettüler0 -12.000.000Ödenen Faiz31-33 457.823 -876.553YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-950.536 -63.430NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-950.536 -63.430DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.505.520 1.540.240DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.554.984 1.476.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.554.984 2.505.542Finansal Yatırımlar7 0 135.519Ticari Alacaklar10 204.642.714 95.610.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 5.538 18.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 204.637.176 95.592.534Diğer Alacaklar11 326.209 372.632İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 326.209 372.632Türev Araçlar12 1.879.125 153.862Stoklar13 65.501.102 41.620.829Peşin Ödenmiş Giderler15 11.974.723 5.679.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 1.884.394 1.838.598ARA TOPLAM287.763.251 147.916.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR287.763.251 147.916.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 239.020 242.530Maddi Duran Varlıklar18 118.588 114.909Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.046.242 977.972Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 367.578 385.903Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 367.578 385.903Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.507.425 1.394.909TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.278.853 3.116.223TOPLAM VARLIKLAR292.042.104 151.033.144KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 147.401.114 37.500.781Ticari Borçlar10 35.889.580 29.889.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 1.174.139 1.336.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 34.715.441 28.552.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 61.722 115.293Diğer Borçlar11 174.515 152.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 174.515 152.907Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 382.470 1.526.512Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 3.656.279 1.263.549Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.804.933 1.478.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.804.933 1.478.590ARA TOPLAM189.370.613 71.926.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.370.613 71.926.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 795.472 725.832Uzun Vadeli Karşılıklar24 577.978 490.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 577.978 490.369Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.373.450 1.216.201TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER190.744.063 73.143.160ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 101.298.041 77.889.984Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-128.088 -126.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-128.088 -126.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-128.088 -126.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 9.611.418Yasal Yedekler9.611.418 9.611.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.393.990 28.930.019Net Dönem Karı veya Zararı23.409.771 12.463.971Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.298.041 77.889.984TOPLAM KAYNAKLAR292.042.104 151.033.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 450.548.755 191.389.169 216.080.898 68.372.561Satışların Maliyeti28 -423.363.570 -175.127.224 -205.395.302 -63.058.187TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.185.185 16.261.945 10.685.596 5.314.374BRÜT KAR (ZARAR)27.185.185 16.261.945 10.685.596 5.314.374Genel Yönetim Giderleri29 -5.171.084 -4.207.408 -2.144.418 -1.358.387Pazarlama Giderleri29 -4.851.505 -3.682.606 -1.842.640 -1.403.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 25.877.798 17.589.119 9.536.379 2.145.887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -16.075.683 -13.785.035 -4.016.667 -1.661.065ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.964.711 12.176.015 12.218.250 3.037.016Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.903 6.067 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.969.614 12.182.082 12.218.250 3.037.016Finansman Gelirleri33 10.875.768 474.989 6.281.346 1.387Finansman Giderleri33 -7.831.432 -3.402.989 -4.246.633 -1.699.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.013.950 9.254.082 14.252.963 1.338.855Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.604.179 -2.021.693 -3.148.297 -297.169Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -7.716.267 -2.361.435 -3.660.176 -505.314Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.112.088 339.742 511.879 208.145SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.409.771 7.232.389 11.104.666 1.041.686DÖNEM KARI (ZARARI)23.409.771 7.232.389 11.104.666 1.041.686Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27 23.409.771 7.232.389 11.104.666 1.041.686Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,01781600 0,31445200 0,48281200 0,04529100Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.714 -8.151 20.689 9.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.142 -10.189 25.862 12.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler428 2.038 -5.173 -2.413Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri428 2.038 -5.173 -2.413Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.714 -8.151 20.689 9.651TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.408.057 7.224.238 11.125.355 1.051.337Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.408.057 7.224.238 11.125.355 1.051.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885028BIST