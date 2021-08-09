***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.403 0 -22.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.305.105 12.305.105 12.282.702 0 12.282.702Dönem Karı (Zararı)12.305.105 12.305.105 12.305.105 12.305.105Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.403 -22.403 0 0 0 0 -22.403 -22.403Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -148.777 0 -148.777 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 12.305.105 53.699.095 90.172.686 0 90.172.686Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 20.257.748 -20.257.748 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.476 0 60.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.579.394 12.579.394 12.639.870 0 12.639.870Dönem Karı (Zararı)0 12.579.394 12.579.394 12.579.394 0 12.579.394Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.476 60.476 0 0 0 0 60.476 60.476Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -165.103 0 -165.103 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 12.579.394 74.231.132 110.688.397 0 110.688.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.535.731 -28.736.470Dönem Karı (Zararı)12.579.394 12.305.105Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.718.886 6.262.618Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 339.450 242.202Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.307 1.525.203Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.072 48.176Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -6.379 1.477.027Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler444.185 -353.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 137.839 79.724Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.212 737Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 304.134 -433.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.802.137 1.798.291Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -6.786.197 -2.289.401Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 10.670.812 4.157.557Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -40.956 48.234Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -41.522 -118.099Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 3.078.378 3.455.882Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -940.957 -405.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.977.748 -42.610.185Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 56.696.581 -30.692.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -17.669 47.410Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -11.240.266 -12.310.234Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -11.444.797 346.182Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -16.101 -966Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.276.028 -24.042.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -62.493 -18.236Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -949.892 -3.754.413Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.272.088 -921.359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.942 -21.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.942 -21.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -60.942 -21.015Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.550.649 33.213.041Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 57.257.150 120.370.088Kredilerden Nakit Girişleri8 57.257.150 120.370.088Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -112.685.556 -86.096.701Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -112.685.556 -86.096.701Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -355.650 -283.426Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz31-33 -6.766.593 -776.920YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.075.860 4.455.556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.075.860 4.455.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 12.689.529 2.505.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.613.669 6.961.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.613.669 12.690.241Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 133.948.009 190.605.140İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 5.311 82.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 133.942.698 190.522.858Diğer Alacaklar11 329.745 312.076İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 329.745 312.076Türev Araçlar12 446.912 0Stoklar13 68.261.362 57.014.717Peşin Ödenmiş Giderler15 9.726.101 9.543.889Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 5.846.547 1.953.439ARA TOPLAM222.172.345 272.119.502TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR222.172.345 272.119.502DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 235.510 237.850Maddi Duran Varlıklar18 180.937 147.718Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.162.087 1.112.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 340.407 358.521Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 340.407 358.521Ertelenmiş Vergi Varlığı35 3.900.502 3.225.406TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.819.443 5.081.861TOPLAM VARLIKLAR227.991.788 277.201.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 82.290.596 133.596.786Ticari Borçlar10 25.864.215 37.349.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 2.139.409 6.834.824İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 23.724.806 30.515.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 76.065 72.627Diğer Borçlar11 201.243 217.344İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 201.243 217.344Türev Araçlar12 0 3.104.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.498.538 552.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 3.016.023 197.322Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.838.634 2.532.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.838.634 2.532.288ARA TOPLAM115.785.314 177.622.807TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.785.314 177.622.807UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 769.917 781.620Uzun Vadeli Karşılıklar24 748.160 748.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 748.160 748.409Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.518.077 1.530.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER117.303.391 179.152.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 110.688.397 98.048.527Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-165.103 -225.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-165.103 -225.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-165.103 -225.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 9.611.418Yasal Yedekler9.611.418 9.611.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.651.738 41.393.990Net Dönem Karı veya Zararı12.579.394 20.257.748Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR110.688.397 98.048.527TOPLAM KAYNAKLAR227.991.788 277.201.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 283.021.827 234.467.857 152.455.895 122.363.912Satışların Maliyeti28 -262.048.466 -217.968.268 -138.795.326 -115.082.557TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.973.361 16.499.589 13.660.569 7.281.355BRÜT KAR (ZARAR)20.973.361 16.499.589 13.660.569 7.281.355Genel Yönetim Giderleri29 -3.524.842 -3.026.666 -1.895.452 -1.605.088Pazarlama Giderleri29 -3.817.757 -3.008.865 -1.922.659 -1.510.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 20.341.853 16.341.419 10.462.573 10.313.650Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -12.266.928 -12.059.016 -8.619.734 -8.695.435ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.705.687 14.746.461 11.685.297 5.784.032Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 4.903 0 4.903Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.705.687 14.751.364 11.685.297 5.788.935Finansman Gelirleri33 4.713.251 4.594.422 3.915.031 934.814Finansman Giderleri33 -10.761.166 -3.584.799 -6.033.306 -2.045.073SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.657.772 15.760.987 9.567.022 4.678.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.078.378 -3.455.882 -2.300.922 -1.007.297Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -3.768.593 -4.056.091 -2.831.151 -1.567.472Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 690.215 600.209 530.229 560.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.579.394 12.305.105 7.266.100 3.671.379DÖNEM KARI (ZARARI)12.579.394 12.305.105 7.266.100 3.671.379Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27 12.579.394 12.305.105 7.266.100 3.671.379Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,54693000 0,53500500 0,31591700 0,15962500Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60.476 -22.403 78.531 -7.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)75.595 -28.004 98.164 -8.996Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.119 5.601 -19.633 1.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-15.119 5.601 -19.633 1.799Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.476 -22.403 78.531 -7.197TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.639.870 12.282.702 7.344.631 3.664.182Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.639.870 12.282.702 7.344.631 3.664.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956152BIST