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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.05.2020 18:24
GÜNCEL HABERLER



***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Çagrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 11.05.2020
Genel Kurul Tarihi 18.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Despec 2019 Olağan Genel Kurulu Daveti ve Vekaletnamesi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Despec_2019_Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 11 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 13:00'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da saat 14:00'da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844219


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Tam 2.557 2.604 -31,90  
Yarım 1.248 1.273 -15,60  
Çeyrek 622 637 -7,80  
Gümüş.Ons 15,42 15,46 -0,01  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 -0,01  
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