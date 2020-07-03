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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER



***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 11.05.2020
Genel Kurul Tarihi 18.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Despec İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Despec İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854389


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KUTPO 38,84 43.976.579 % 9,97  
DOBUR 14,60 2.464.215 % 9,94  
MARKA 2,66 51.363.044 % 9,92  
ORMA 5,90 382.886 % 9,87  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5301 8,5729 % 0,12  
Frank 7,2297 7,2732 % 0,12  
Riyal 1,8254 1,8345 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,50  
Altın Gr. 392 392 0,86  
Cumhuriyet 2.541 2.560 6,00  
Tam 2.616 2.627 6,20  
Yarım 1.271 1.285 3,00  
Çeyrek 635 643 1,50  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,09  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,70 42,70 -0,44  
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