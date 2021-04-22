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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2021 11:27



***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Çagrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul Saati 12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2021 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10 - 2020 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme_Dökümü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Despec davet ve vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 22.04.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 12:30'da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930480


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