***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı ÇagrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 22.04.2021Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Saati 12:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,müzakeresi ve tasdiki,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2021 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,10 - 2020 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme_Dökümü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Despec davet ve vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 22.04.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 12:30'da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930480BIST