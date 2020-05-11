***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDSPC00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, DESPC, TREDSPC00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDSPC00025 0 0B Grubu, DESPC, TREDSPC00017 0 0Ek AçıklamalarŞirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 18.06.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım önerisi olarak sunulmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.- Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi şirketlerin ticari faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Şirket olarak öz kaynak yapımızı korumak ve ilave finansman ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan kullanmak üzere 2019 yılı karının dağıtılmamasına,- Kar dağıtım önerisi olarak Şirketimizin 2019 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 12.702.830 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 12.463.971 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurmasına, Karar verilmiştirKar dağıtım tablosu önerisi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar_Dagıtım_Tablosu_2019_Despec.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.730.925Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 15.962.663 16.328.3194. Vergiler ( - ) 3.498.692 3.625.4895. Net Dönem Kârı 12.463.971 12.702.8306. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.463.971 12.702.830Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 30.070 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 12.463.971 12.702.83020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844222BIST