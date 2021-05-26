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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2021 17:01


karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Despec Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.730.925
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 26.370.681 34.381.539
4. Vergiler ( - ) 6.112.933 7.918.629
5. Net Dönem Kârı 20.257.748 26.462.910
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 20.257.748 26.462.910
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 20.257.748 26.462.910
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 20.257.748 26.462.910
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 20.257.748 26.462.910
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 2020 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 26.462.910 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 20.257.748 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin %20'si kadar 1. tertip yedek akçe ayrıldığından ilave 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurması oy birliği ile kabul edildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938233


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