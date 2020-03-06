***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2020 14:02
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.03.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000(Ellimilyon)TL'den 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 6.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz kurumun 05.03.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2647 sayılı onay yazısı ile 06.03.2020 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Despec_Ana Sözleşme_Değişikliği.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824879
BIST
16:12109.493
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -2.322,08
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:126,1025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0111
|Açılış
|: 6,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:126,9151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0460
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:12330,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,93
|Açılış
|: 330,93
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,41
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.574.384
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.442.634
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,22
|141.533.454
|% 12,48
|
|UTPYA
|5,30
|17.357.661
|% 9,28
|
|ARMDA
|21,20
|1.146.446
|% 9,28
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,77
|13.977.427
|% -8,09
|
|DOCO
|474,80
|1.660.610
|% -7,81
|
|THYAO
|11,24
|921.583.250
|% -4,01
|
|ASELS
|29,64
|578.335.950
|% -2,11
|
|EREGL
|8,85
|372.453.981
|% 1,14
|
|GARAN
|9,98
|336.680.126
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,43
|269.232.771
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|269.232.771
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|212.265.640
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|168.705.139
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,43
|123.780.226
|% -2,72
|
|THYAO
|11,24
|921.583.250
|% -4,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9007
|7,9403
|% -0,01
|
|Frank
|6,4954
|6,5346
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6198
|1,6279
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|14,42
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.179
|2.233
|35,14
|
|Yarım
|1.053
|1.080
|17,00
|
|Çeyrek
|528
|540
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|-2,37
|
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