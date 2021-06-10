***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
10.06.2021 15:28
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki Devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Nevres Erol Bilecik
İcra başkanı / genel müdürün adı
Emrah Küçükgirgin
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı Kişi Değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941733
BIST
16:561.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,04
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:568,4723
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1176
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4595
16:5610,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1332
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:56516,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -5,22
|Açılış
|: 516,97
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:56
|EMKEL
|2,09
|5.964.687
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.893.249
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|432.598.346
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.802.475
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.693.489
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.841.099
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.286.270
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.563.402
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.324.893
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,60
|1.932.545.150
|% 2,47
|
|GARAN
|8,49
|1.348.839.491
|% 1,56
|
|THYAO
|14,52
|1.013.073.067
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,18
|698.870.597
|% 6,86
|
|KOZAA
|16,43
|484.423.874
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,18
|698.870.597
|% 6,86
|
|YKBNK
|2,30
|477.942.637
|% 1,32
|
|GARAN
|8,49
|1.348.839.491
|% 1,56
|
|IHLGM
|1,28
|126.547.146
|% 3,23
|
|IHLAS
|0,64
|62.261.984
|% 3,23
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4700
|8,4723
|% -1,37
|
|Euro
|10,3275
|10,3338
|% -1,27
|
|Sterlin
|11,9793
|12,0394
|% -0,89
|
|Frank
|9,4526
|9,5096
|% -1,02
|
|Riyal
|2,2574
|2,2687
|% -1,15
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,61
|
|Altın Gr.
|517
|518
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.403
|3.491
|-34,03
|
|Yarım
|1.645
|1.688
|-16,47
|
|Çeyrek
|825
|844
|-8,23
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,58
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:07BOBET
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 101, 083 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 13, 234.00 milyon TL de
-
17:06QUAGR
Yüzde 5.03 oranında artışla 29.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 958, 082 adet işlem
-
17:03EMKEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 886, 667 adet işlem
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 25 artarak (% 0.73 ) 1, 280