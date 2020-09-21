***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak merkezi İstanbul ili Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. D Blk. N21 D/9 Sarıyer, 34485 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 323815 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla1. Yahyakaptan Cad. N10 A Daire 2 Çayırova Kocaeli adresinde bir şube açılmasına,2. Şube unvanının DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Gebze şubesiolmasına,3. Şubeye sermaye ayrılmamasına4. Yönetim kurulu üyesi HALİL DUMAN'ın ilk 3 yıl için şubeyi münferit imzası ile temsil etmeküzere şube müdürü olarak atanmasına,İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875961BIST