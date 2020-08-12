***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2020 15:22
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları. 0.017 - Yoktur
ATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HALİL DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri. 0.016 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Datagate Bilgisayar A.Ş. -Genel Müdür ve ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları 0.016 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BERRİN ÖNDER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman - Diğer grup şirketlerinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları ve Logos Portföy yönetim şirketinde yönetim kurulu üyesidir. - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını - Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868329
BIST
16:361.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:367,2924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0878
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:368,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1295
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
16:36455,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 12,91
|Açılış
|: 456,33
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:36
|FADE
|3,85
|18.188.262
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.476.062
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,62
|38.578.315
|% 9,98
|
|BRYAT
|93,75
|7.570.241
|% 9,97
|
|RTALB
|47,70
|141.895.586
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.854.848
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,73
|2.030.758.451
|% 1,03
|
|GARAN
|7,12
|1.396.327.972
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,06
|1.391.164.092
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,04
|1.078.326.558
|% 7,04
|
|ASELS
|17,82
|911.503.004
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,06
|1.391.164.092
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,04
|1.078.326.558
|% 7,04
|
|GARAN
|7,12
|1.396.327.972
|% 0,99
|
|ODAS
|2,44
|465.990.337
|% 2,95
|
|THYAO
|11,73
|2.030.758.451
|% 1,03
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2799
|7,2924
|% 1,22
|
|Euro
|8,5875
|8,6122
|% 1,53
|
|Sterlin
|9,5066
|9,5543
|% 1,44
|
|Frank
|7,9902
|8,0384
|% 2,10
|
|Riyal
|1,9434
|1,9532
|% 1,48
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|29,16
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,26
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|9,83
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|4,76
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,33
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,80
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 99 artarak (% 0.39 ) 1, 024
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, TKURU, ARTI, BALAT
-
16:52
MARTI, TKURU, OSTIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52
MAALT, RTALB, FMIZP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52
Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 114 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem