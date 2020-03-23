***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıOPPO Turkey Telekomünikasyon Ticaret Ltd.Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih23/03/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiRealme markalı cep telefonlarının dağıtımı.AçıklamalarŞirketimiz ile cep telefonu firması OPPO Turkey Telekomünikasyon Ticaret Ltd.Şti. arasında realme markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.Şirketimiz sözleşme kapsamındaki ürünlerin tedarik ve satışından yıllık 25 milyon doların üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir.2018 yılında Çin'de kurulan realme 2019 yılında dünyanın en hızlı büyüyen telefon markası olarak pazarda 7. Sıraya yükselmiştir. realme Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Filipinler, Malezya, Singapur, Myanmar, Pakistan, Nepal, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Türkiye pazarlarında faaliyet göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831435BIST