***DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 15:35
***DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DESPC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevres Erol Bilecik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827483
BIST
15:4695.836
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -5.130,75
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:466,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,2540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:467,0273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:46325,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,59
|Açılış
|: 324,60
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.166.543
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.944.887
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|142.872.676
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|210.708.010
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.216.908
|% 19,83
|
|HUBVC
|16,00
|55.440.546
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.709.662
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.070.200
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|25.860.311
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|43.020.875
|% -19,86
|
|ASELS
|24,90
|684.405.459
|% -4,82
|
|THYAO
|8,86
|454.872.809
|% -7,80
|
|GARAN
|8,93
|279.630.463
|% -6,78
|
|ECILC
|4,78
|277.421.018
|% 19,80
|
|MGROS
|21,42
|252.904.746
|% -6,79
|
|IHLGM
|0,96
|139.460.723
|% -14,29
|
|ODAS
|1,38
|156.780.044
|% -14,29
|
|KARSN
|1,39
|111.792.466
|% -9,74
|
|CEMAS
|0,77
|63.649.314
|% -16,30
|
|EKGYO
|1,16
|91.452.968
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9067
|7,9463
|% -0,41
|
|Frank
|6,6514
|6,6915
|% 0,86
|
|Riyal
|1,6615
|1,6698
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-23,54
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.144
|2.199
|-34,89
|
|Yarım
|1.036
|1.064
|-16,87
|
|Çeyrek
|520
|532
|-8,44
|
|Gümüş.Ons
|16,08
|16,11
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
|