***DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 16:30
***DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DESPC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Baş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827535
BIST
17:0893.753
En Yüksek
|Değişim
|: -7,14%
|| -7.213,42
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:086,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0738
|Açılış
|: 6,2770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:087,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,0070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:08320,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -5,76
|Açılış
|: 320,89
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,72
|51.978.456
|% 18,26
|
|ECILC
|4,50
|380.117.840
|% 12,78
|
|SELEC
|8,19
|193.860.624
|% 10,98
|
|DEVA
|11,01
|253.104.178
|% 10,76
|
|PINSU
|2,61
|24.266.290
|% 10,13
|
|KFEIN
|8,40
|13.917.978
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.378.701
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|36.680.795
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|21.971.841
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.999.360
|% -20,00
|
|ASELS
|24,42
|811.349.241
|% -6,65
|
|THYAO
|8,73
|560.523.391
|% -9,16
|
|GARAN
|8,77
|392.058.247
|% -8,46
|
|ECILC
|4,50
|380.117.840
|% 12,78
|
|MGROS
|19,55
|284.203.363
|% -14,93
|
|IHLGM
|0,90
|165.389.719
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|186.741.617
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|80.623.382
|% -19,57
|
|KARSN
|1,35
|132.846.075
|% -12,34
|
|ADESE
|1,08
|116.959.231
|% -18,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8764
|7,9159
|% -0,79
|
|Frank
|6,6272
|6,6671
|% 0,49
|
|Riyal
|1,6675
|1,6759
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-50,07
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.176
|-57,65
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,88
|
|Çeyrek
|514
|526
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,89
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-2,80
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:23BRMEN
Yüzde -12.00 oranında düşüşle 0.88 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 589 adet işlem
-
17:22ADESE
Yüzde -18.18 oranında düşüşle 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 108, 767 adet işlem
-
17:21BIZIM
Yüzde -10.66 oranında düşüşle 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 901, 052 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8603, 35 kaybederek (% -7.05 ) 113, 426
-
17:20XU100
Endeks 93, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 21 altında . İşlem hacmi 7, 256.00 milyon TL de