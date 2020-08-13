***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2020AçıklamalarDelta Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2020 - 30.06.2020 tarihli Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868726BIST