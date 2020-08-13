***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.08.2020 18:06
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2020
Açıklamalar
Delta Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2020 - 30.06.2020 tarihli Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868726
BIST
18:001.101
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:007,3160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:008,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:00457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,87
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSPOR
|4,18
|325.805.365
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.949.324
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.183.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.142.146
|% 10,00
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|KLGYO
|9,31
|40.762.172
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,75
|179.610.633
|% -9,90
|
|RTALB
|43,02
|740.113.541
|% -9,81
|
|ASELS
|17,58
|1.112.744.559
|% -0,96
|
|TUPRS
|78,35
|1.032.370.698
|% 0,77
|
|GUSGR
|5,96
|1.003.730.153
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,98
|997.485.615
|% -2,94
|
|THYAO
|11,18
|976.663.582
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|997.485.615
|% -2,94
|
|KARSN
|3,26
|921.746.749
|% 6,54
|
|KRDMD
|2,83
|784.482.774
|% -6,29
|
|SKBNK
|1,50
|382.289.264
|% -0,66
|
|ODAS
|2,44
|447.504.608
|% -3,56
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3146
|7,3185
|% -0,21
|
|Euro
|8,6568
|8,6732
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,5618
|9,6097
|% 0,36
|
|Frank
|8,0148
|8,0630
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9460
|1,9557
|% -0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|31,35
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|1,24
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,26
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,23
|