***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/02/2022Açıklamalar1 Ocak 2022 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124750BIST