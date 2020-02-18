***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -197.173 3.118.670 888.058 1.590.979 2.707.245 15.995.945 15.995.945Transferler176.993 2.530.252 -2.707.245Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.872 2.672.152 -1.036.540 1.593.740 1.593.740Kar Payları-840.000 -840.000 -840.000Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -239.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.790.822 0 0 0 0 0 0 1.065.051 0 0 0 3.281.231 -1.036.540 0 16.749.685 0 16.749.685Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685Transferler24.969 -1.061.509 1.036.540Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-104.195 1.920.000 -993.099 822.706 822.706Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 2.219.722 -993.099 0 17.572.391 0 17.572.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.370.191 8.701.902Dönem Karı (Zararı)23 -993.099 -1.036.540Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler931.072 -2.613.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 146.835 154.319Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.932 -76.844Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 1.179.153 1.125.111Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -435.721 -388.263Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -127 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-3.428.076İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.308.164 12.352.195Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -7.193.316 10.667.305Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -17.737.285 9.541.984Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 209.540 -674.854Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.473.386 -7.216.044Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -54.411 48.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.078 -15.131Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.370.191 8.701.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.682 4.863.697Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 4.883.371Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 127 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -8.809 -19.674FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.779.335 -14.234.143Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 734.328.935 692.001.769Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -728.370.447 -704.270.801Ödenen Temettüler15 0 -840.000Ödenen Faiz21 -1.179.153 -1.125.111YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)400.462 -668.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)400.462 -668.544DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 405.452 1.073.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 805.914 405.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 805.914 405.452Finansal Yatırımlar5 10.055.153 2.861.837Ticari Alacaklar3-7 31.345.877 13.608.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 1.071.342 29İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 30.274.535 13.608.563Diğer Alacaklar8 983.290 1.192.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 983.290 1.192.830Peşin Ödenmiş Giderler12 23.406 19.500ARA TOPLAM43.213.640 18.088.211TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.213.640 18.088.211DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 13.200.000 10.800.000Maddi Duran Varlıklar9 2.018.559 2.146.769Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 11.641 21.457TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.230.200 12.968.226TOPLAM VARLIKLAR58.443.840 31.056.437KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 10.984.248 5.025.761Ticari Borçlar3-7 28.529.816 8.056.430İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 1.445 39.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 28.528.371 8.016.933Diğer Borçlar8 1.361 55.771İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.361 55.771Kısa Vadeli Karşılıklar218.471 190.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 168.211 165.445Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 50.260 25.528Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 136.106 138.278ARA TOPLAM39.870.002 13.467.213TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.870.002 13.467.213UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 492.010 348.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 492.010 348.332Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 509.437 491.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.001.447 839.539TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.871.449 14.306.752ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.572.391 16.749.685Ödenmiş Sermaye15 7.200.000 7.200.000Sermaye Düzeltme Farkları15 688.166 688.166Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-343.240 -239.045Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-343.240 -239.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -343.240 -239.045Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.710.822 5.790.822Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.710.822 5.790.822Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)15 7.710.822 5.790.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.090.020 1.065.051Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 2.219.722 3.281.231Net Dönem Karı veya Zararı23 -993.099 -1.036.540TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.572.391 16.749.685TOPLAM KAYNAKLAR58.443.840 31.056.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 423.031.509 89.401.803Satışların Maliyeti16 -419.865.023 -88.506.885TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.166.486 894.918BRÜT KAR (ZARAR)3.166.486 894.918Genel Yönetim Giderleri17 -3.460.713 -3.322.632Pazarlama Giderleri17 -1.239.631 -1.446.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 969.612 3.610.084Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -200 -240.627ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-564.446 -504.692FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-564.446 -504.692Finansman Gelirleri20 361.977 278.848Finansman Giderleri21 -1.226.351 -1.198.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.428.820 -1.424.803Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri435.721 388.263Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 435.721 388.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-993.099 -1.036.540DÖNEM KARI (ZARARI)-993.099 -1.036.540Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-993.099 -1.036.540Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,13790000 -0,14400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-104.195 -41.872Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler13 -130.244 -52.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.049 10.468Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26.049 10.468Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.920.000 2.672.152Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.400.000 3.525.485Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)2.400.000 4.266.667Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-741.182Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-480.000 -853.333Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-480.000 -853.333DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.815.805 2.630.280TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)822.706 1.593.740Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları822.706 1.593.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819937BIST