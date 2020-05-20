***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685Transferler24.969 -1.061.509 1.036.540Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.629 1.920.000 -447.399 1.418.972 1.418.972Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -292.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 2.219.722 -447.399 0 18.168.657 0 18.168.657Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -343.240 7.710.822 1.090.020 2.219.722 -993.099 17.572.391 17.572.391Transferler-993.099 993.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.220 -3.377.224 -3.410.444 -3.410.444Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -376.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 1.226.623 -3.377.224 0 14.161.947 0 14.161.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.184.214 -1.712.939Dönem Karı (Zararı)15 -3.377.224 -447.399Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-574.344 41.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 35.600 38.293Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-35.875 -42.777Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler305.210 175.287Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-879.279 -129.607Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.135.782 -1.306.736Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 8.101.218 -4.514.753Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,7 6.179.772 -447.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-412.491 -123.269Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,7 -3.638.228 3.894.078Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.920 -41.043İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.875.591 -74.674Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.184.214 -1.712.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.470 -3.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -25.470 -3.209Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.358.271 1.773.879Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 393.591.811 77.261.210Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -398.644.872 -75.312.044Ödenen Temettüler12 0 0Ödenen Faiz-305.210 -175.287YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.800.473 57.731NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.800.473 57.731DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 805.914 405.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.606.387 463.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.606.387 805.914Finansal Yatırımlar5 1.953.935 10.055.153Ticari Alacaklar3-7 25.166.105 31.345.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 1.071.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 25.166.105 30.274.535Diğer Alacaklar1.395.781 983.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.395.781 983.290Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler122.289 23.406Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM35.244.497 43.213.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.244.497 43.213.640DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 13.200.000 13.200.000Maddi Duran Varlıklar8 2.009.881 2.018.559Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 10.189 11.641Ertelenmiş Vergi Varlığı378.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.598.217 15.230.200TOPLAM VARLIKLAR50.842.714 58.443.840KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.931.187 10.984.248Ticari Borçlar3-7 24.891.588 28.529.816İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 2.572 1.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 24.889.016 28.528.371Diğer Borçlar31.281 1.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.281 1.361Kısa Vadeli Karşılıklar220.426 218.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 191.852 168.211Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 28.574 50.260Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler109.122 136.106ARA TOPLAM31.183.604 39.870.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.183.604 39.870.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.001.458İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.001.458Banka Kredileri5.001.458Uzun Vadeli Karşılıklar11 495.705 492.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 495.705 492.010Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü509.437TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.497.163 1.001.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.680.767 40.871.449ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.161.947 17.572.391Ödenmiş Sermaye12 7.200.000 7.200.000Sermaye Düzeltme Farkları688.166 688.166Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-376.460 -343.240Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-376.460 -343.240Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-376.460 -343.240Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.710.822 7.710.822Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.710.822 7.710.822Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)7.710.822 7.710.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.090.020 1.090.020Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.226.623 2.219.722Net Dönem Karı veya Zararı15 -3.377.224 -993.099TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.161.947 17.572.391TOPLAM KAYNAKLAR50.842.714 58.443.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 54.889.283 62.024.370Satışların Maliyeti13 -56.794.340 -61.137.735TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.905.057 886.635BRÜT KAR (ZARAR)-1.905.057 886.635Genel Yönetim Giderleri-832.533 -794.777Pazarlama Giderleri-478.434 -351.227Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 337.292 4.717Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.121.661 -235.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.000.393 -490.015FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.000.393 -490.015Finansman Gelirleri63.098 100.392Finansman Giderleri-319.208 -187.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.256.503 -577.006Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri879.279 129.607Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri879.279 129.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 -3.377.224 -447.399DÖNEM KARI (ZARARI)-3.377.224 -447.399Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-3.377.224 -447.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/kayıp 15 -0,46910000 -0,06210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-33.220 -53.629Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler11 -41.525 -67.036Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.305 13.407Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.305 13.407Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 1.920.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 2.400.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)2.400.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -480.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-480.000DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-33.220 1.866.371TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.410.444 1.418.972Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.410.444 1.418.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845992BIST