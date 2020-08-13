***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685Transferler24.969 -1.061.509 1.036.540Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.889 1.920.000 -87.647 1.766.464 1.766.464Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 2.219.722 -87.647 0 18.516.149 0 18.516.149Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -343.240 7.710.822 1.090.020 2.219.722 -993.099 17.572.391 17.572.391Transferler-993.099 993.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-117.944 3.570.935 5.197.135 8.650.126 8.650.126Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -461.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.281.757 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 1.226.623 5.197.135 0 26.222.517 0 26.222.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.833.802 5.893.878Dönem Karı (Zararı)5.197.135 -87.647Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-327.495 348.648Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 70.646 76.638Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-305.313 21.972Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler431.934 465.576Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -524.593 -215.538Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-169 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.964.162 5.632.877Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 11.737.320 2.754.196Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3,7 25.829.995 -2.590.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-520.386 -167.987Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,7 -23.038.767 5.757.741Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.129 -55.551İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-103.129 -65.489Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.833.802 5.893.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.846 -3.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 169 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -29.015 -3.209Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.400.460 -5.473.437Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 446.633.853 170.658.750Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -457.602.379 -175.666.611Ödenen Temettüler12 0 0Ödenen Faiz6 -431.934 -465.576YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.404.496 417.232NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.404.496 417.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 805.914 405.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.210.410 822.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.210.410 805.914Finansal Yatırımlar5 929 10.055.153Ticari Alacaklar3-7 5.515.882 31.345.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 1.071.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.515.882 30.274.535Diğer Alacaklar1.503.676 983.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.503.676 983.290Peşin Ödenmiş Giderler92.528 23.406Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM15.323.425 43.213.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.323.425 43.213.640DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 14.255.241 13.200.000Maddi Duran Varlıklar8 1.979.831 2.018.559Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 8.738 11.641Ertelenmiş Vergi Varlığı16 877.240TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.121.050 15.230.200TOPLAM VARLIKLAR32.444.475 58.443.840KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 15.722 10.984.248Ticari Borçlar3-7 5.491.049 28.529.816İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 525 1.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.490.524 28.528.371Diğer Borçlar60.490 1.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar60.490 1.361Kısa Vadeli Karşılıklar10 152.661 218.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 142.170 168.211Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.491 50.260Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler102.099 136.106ARA TOPLAM5.822.021 39.870.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.822.021 39.870.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Karşılıklar11 399.937 492.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 399.937 492.010Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 509.437TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER399.937 1.001.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.221.958 40.871.449ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.222.517 17.572.391Ödenmiş Sermaye12 7.200.000 7.200.000Sermaye Düzeltme Farkları688.166 688.166Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-461.184 -343.240Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-461.184 -343.240Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-461.184 -343.240Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.281.757 7.710.822Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)11.281.757 7.710.822Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)11.281.757 7.710.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.090.020 1.090.020Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.226.623 2.219.722Net Dönem Karı veya Zararı5.197.135 -993.099TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.222.517 17.572.391TOPLAM KAYNAKLAR32.444.475 58.443.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 58.368.041 177.422.615 3.478.758 115.398.245Satışların Maliyeti13 -59.977.520 -175.856.430 -3.183.180 -114.718.695TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.609.479 1.566.185 295.578 679.550BRÜT KAR (ZARAR)-1.609.479 1.566.185 295.578 679.550Genel Yönetim Giderleri-1.663.684 -1.710.115 -831.151 -915.338Pazarlama Giderleri-778.685 -646.145 -300.251 -294.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 9.002.110 764.207 8.664.818 759.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -126 -103 1.121.535 235.260ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.950.136 -25.971 8.950.529 464.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.950.136 -25.971 8.950.529 464.044Finansman Gelirleri180.872 231.276 117.774 130.884Finansman Giderleri-458.466 -508.490 -139.258 -321.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.672.542 -303.185 8.929.045 273.821Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri524.593 215.538 -354.686 85.931Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri524.593 215.538 -354.686 85.931SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.197.135 -87.647 8.574.359 359.752DÖNEM KARI (ZARARI)5.197.135 -87.647 8.574.359 359.752Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.197.135 -87.647 8.574.359 359.752Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/Kayıp 15 0,72180000 -0,01220000 1,19090000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-117.944 -65.889 -84.724 -12.260Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler11 -147.430 -82.361 -105.905 -15.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.486 16.472 21.181 3.065Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.486 16.472 21.181 3.065Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.570.935 1.920.000 3.570.935Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.738.337 2.400.000 2.738.337Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)5.589.441 2.400.000 5.589.441Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-2.851.104 -2.851.104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler832.598 -480.000 832.598Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri832.598 -480.000 832.598DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.452.991 1.854.111 3.486.211 -12.260TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.650.126 1.766.464 12.060.570 347.492Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.650.126 1.766.464 12.060.570 347.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868725BIST