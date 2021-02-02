***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.969 -1.061.509 1.036.540 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-104.195 1.920.000 -993.099 822.706 822.706Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 2.219.722 -993.099 0 17.572.391 0 17.572.391Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -343.240 7.710.822 1.090.020 2.219.722 -993.099 17.572.391 17.572.391Transferler-993.099 993.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-146.154 142.060 5.986.078 5.981.984 5.981.984Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.852.882 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 1.226.623 5.986.078 0 23.554.375 0 23.554.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.119.104 -4.370.191Dönem Karı (Zararı)23 5.986.078 -993.099Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler243.438 931.072Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 132.328 146.835Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-802.725 40.932Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 431.934 1.179.153Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 528.040 -435.721Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -46.139 -127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.950.293 -4.308.164Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 11.949.177 -7.193.316Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 31.345.853 -17.737.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 259.493 209.540Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -28.505.825 20.473.386Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 14.576 -54.411İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-112.981 -6.078Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.179.809 -4.370.191Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -60.705YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.410 -8.682Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 77.073 127Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -52.663 -8.809Vergi İadeleri (Ödemeleri)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.403.738 4.779.335Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 446.689.844 734.328.935Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -457.661.648 -728.370.447Ödenen Faiz21 -431.934 -1.179.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.739.776 400.462NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.739.776 400.462DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 805.914 405.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.545.690 805.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.545.690 805.914Finansal Yatırımlar5 972 10.055.153Ticari Alacaklar3-7 24 31.345.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 1.071.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24 30.274.535Diğer Alacaklar8 723.797 983.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 723.797 983.290Peşin Ödenmiş Giderler12 17.806 23.406Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 60.705ARA TOPLAM11.348.994 43.213.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.348.994 43.213.640DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 12.076.800 13.200.000Maddi Duran Varlıklar9 1.919.601 2.018.559Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 11.641TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.996.401 15.230.200TOPLAM VARLIKLAR25.345.395 58.443.840KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 12.444 10.984.248Ticari Borçlar3-7 23.991 28.529.816İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 1.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.991 28.528.371Diğer Borçlar8 15.937 1.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.937 1.361Kısa Vadeli Karşılıklar31.878 218.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 31.878 168.211Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 50.260Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 17.374 136.106ARA TOPLAM101.624 39.870.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.624 39.870.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Karşılıklar13 58.570 492.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 58.570 492.010Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.630.826 509.437TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.689.396 1.001.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.791.020 40.871.449ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.554.375 17.572.391Ödenmiş Sermaye15 7.200.000 7.200.000Sermaye Düzeltme Farkları15 688.166 688.166Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-489.394 -343.240Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-489.394 -343.240Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-489.394 -343.240Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.852.882 7.710.822Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 7.852.882 7.710.822Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)15 7.852.882 7.710.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.090.020 1.090.020Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 1.226.623 2.219.722Net Dönem Karı veya Zararı23 5.986.078 -993.099TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.554.375 17.572.391TOPLAM KAYNAKLAR25.345.395 58.443.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 58.000.328 423.031.509Satışların Maliyeti16 -59.977.549 -419.865.023TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.977.221 3.166.486BRÜT KAR (ZARAR)-1.977.221 3.166.486Genel Yönetim Giderleri17 -3.205.831 -3.460.713Pazarlama Giderleri17 -816.207 -1.239.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 12.119.271 969.612Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.995 -200ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.118.017 -564.446FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.118.017 -564.446Finansman Gelirleri20 854.567 361.977Finansman Giderleri21 -458.466 -1.226.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.514.118 -1.428.820Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-528.040 435.721Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -528.040 435.721SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.986.078 -993.099DÖNEM KARI (ZARARI)5.986.078 -993.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.986.078 -993.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 23 0,83140000 -0,13790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-146.154 -104.195Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler13 -182.692 -130.244Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.538 26.049Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36.538 26.049Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar142.060 1.920.000Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)771.947 2.400.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4.896.000 2.400.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-4.124.053Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-629.887 -480.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-629.887 -480.000DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.094 1.815.805TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.981.984 822.706Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.981.984 822.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906923BIST