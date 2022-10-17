***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
17.10.2022 17:34
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -489.394 7.852.882 1.090.020 1.226.623 5.986.078 23.554.375 23.554.375
Transferler
475.316 5.510.762 -5.986.078
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.235 1.347.054 1.314.819 1.314.819
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -494.629 7.852.882 1.565.336 3.737.385 1.347.054 21.896.194 21.896.194
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -493.433 7.852.882 1.565.336 3.737.385 1.637.079 22.187.415 22.187.415
Transferler
492.556 1.144.523 -1.637.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.182 2.426.879 2.465.061 2.465.061
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -455.251 7.852.882 2.057.892 881.908 2.426.879 20.652.476 20.652.476
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.125 -3.179.238
Dönem Karı (Zararı)
2.426.879 1.347.054
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.426.879 1.347.054
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.706 93.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 44.160 59.609
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 13 10.811 -36.430
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 0 23.580
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 23.735 50.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.217.460 -4.620.050
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.081.267 -4.353.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15 -68.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -52.436 -152.512
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.916 -15.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.316 -15.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.342 -14.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
288.125 -3.179.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.381 11.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 0 11.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -32.381 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.029.112 -3.020.857
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 2.723
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -29.112 0
Ödenen Temettüler
15 -4.000.000 -3.000.000
Ödenen Faiz
21 -23.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.773.368 -6.188.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.773.368 -6.188.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.296.903 10.545.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.523.535 4.357.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.523.535 7.296.903
Finansal Yatırımlar
5 4.019.840 1.938.573
Ticari Alacaklar
39 24
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 39 24
Diğer Alacaklar
895.177 842.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 895.177 842.741
Peşin Ödenmiş Giderler
12 95.879 23.553
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 91.834 45.753
ARA TOPLAM
8.626.304 10.147.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.626.304 10.147.547
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 12.076.800 12.076.800
Maddi Duran Varlıklar
9 1.817.430 1.832.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.671 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.897.901 13.909.680
TOPLAM VARLIKLAR
22.524.205 24.057.227
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 29.112
Ticari Borçlar
10.484 8.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.484 8.568
Diğer Borçlar
0 12.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 12.316
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 14.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 14.828
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 59.039 13.974
ARA TOPLAM
69.523 78.798
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.523 78.798
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.550 32.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.550 32.639
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.791.656 1.758.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.802.206 1.791.014
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.871.729 1.869.812
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.652.476 22.187.415
Ödenmiş Sermaye
15 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-455.251 -493.433
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-455.251 -493.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -455.251 -493.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.852.882 7.852.882
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.852.882 7.852.882
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15 7.852.882 7.852.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.057.892 1.565.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
881.908 3.737.385
Net Dönem Karı veya Zararı
2.426.879 1.637.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.652.476 22.187.415
TOPLAM KAYNAKLAR
22.524.205 24.057.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 0 4.753
Satışların Maliyeti
16 0 -972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 3.781
BRÜT KAR (ZARAR)
0 3.781
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.071.453 -649.237
Pazarlama Giderleri
17 -7.138 -7.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.539.186 1.175.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.460.595 522.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
555.505 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3.806
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.016.100 518.807
Finansman Gelirleri
20 434.514 902.632
Finansman Giderleri
21 0 -23.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.450.614 1.397.859
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.735 -50.805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -23.735 -50.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.426.879 1.347.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.426.879 1.347.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.426.879 1.347.054
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.182 -5.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 47.728 -6.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.546 1.309
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.182 -5.235
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.465.061 1.341.819
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.465.061 1.341.819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072533
BIST