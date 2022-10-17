***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -489.394 7.852.882 1.090.020 1.226.623 5.986.078 23.554.375 23.554.375Transferler475.316 5.510.762 -5.986.078Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.235 1.347.054 1.314.819 1.314.819Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 -494.629 7.852.882 1.565.336 3.737.385 1.347.054 21.896.194 21.896.194Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.200.000 688.166 -493.433 7.852.882 1.565.336 3.737.385 1.637.079 22.187.415 22.187.415Transferler492.556 1.144.523 -1.637.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.182 2.426.879 2.465.061 2.465.061Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7.200.000 688.166 -455.251 7.852.882 2.057.892 881.908 2.426.879 20.652.476 20.652.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI288.125 -3.179.238Dönem Karı (Zararı)2.426.879 1.347.054Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.426.879 1.347.054Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.706 93.758Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 44.160 59.609Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 13 10.811 -36.430Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 0 23.580Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 23.735 50.805Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.217.460 -4.620.050Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -2.081.267 -4.353.023Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -15 -68.729Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -52.436 -152.512Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.916 -15.115Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -12.316 -15.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.342 -14.734Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları288.125 -3.179.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.381 11.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 10 0 11.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 10 -32.381 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.029.112 -3.020.857Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 0 2.723Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -29.112 0Ödenen Temettüler15 -4.000.000 -3.000.000Ödenen Faiz21 -23.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.773.368 -6.188.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.773.368 -6.188.444DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.296.903 10.545.690DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.523.535 4.357.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.523.535 7.296.903Finansal Yatırımlar5 4.019.840 1.938.573Ticari Alacaklar39 24İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 39 24Diğer Alacaklar895.177 842.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 895.177 842.741Peşin Ödenmiş Giderler12 95.879 23.553Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 91.834 45.753ARA TOPLAM8.626.304 10.147.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.626.304 10.147.547DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 12.076.800 12.076.800Maddi Duran Varlıklar9 1.817.430 1.832.880Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.671 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.897.901 13.909.680TOPLAM VARLIKLAR22.524.205 24.057.227KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 29.112Ticari Borçlar10.484 8.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.484 8.568Diğer Borçlar0 12.316İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 12.316Kısa Vadeli Karşılıklar0 14.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 0 14.828Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 59.039 13.974ARA TOPLAM69.523 78.798TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.523 78.798UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10.550 32.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.550 32.639Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.791.656 1.758.375TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.802.206 1.791.014TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.871.729 1.869.812ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.652.476 22.187.415Ödenmiş Sermaye15 7.200.000 7.200.000Sermaye Düzeltme Farkları15 688.166 688.166Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-455.251 -493.433Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-455.251 -493.433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -455.251 -493.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.852.882 7.852.882Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.852.882 7.852.882Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)15 7.852.882 7.852.882Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.057.892 1.565.336Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları881.908 3.737.385Net Dönem Karı veya Zararı2.426.879 1.637.079TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.652.476 22.187.415TOPLAM KAYNAKLAR22.524.205 24.057.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 0 4.753Satışların Maliyeti16 0 -972TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 3.781BRÜT KAR (ZARAR)0 3.781Genel Yönetim Giderleri17 -1.071.453 -649.237Pazarlama Giderleri17 -7.138 -7.052Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.539.186 1.175.121ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.460.595 522.613Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler555.505 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -3.806FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.016.100 518.807Finansman Gelirleri20 434.514 902.632Finansman Giderleri21 0 -23.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.450.614 1.397.859Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.735 -50.805Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -23.735 -50.805SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.426.879 1.347.054DÖNEM KARI (ZARARI)2.426.879 1.347.054Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.426.879 1.347.054Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.182 -5.235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 47.728 -6.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.546 1.309Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.182 -5.235TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.465.061 1.341.819Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.465.061 1.341.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072533BIST