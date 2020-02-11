***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMali Tablonun Verilme Nedeni2019 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi11/02/2020AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu 2019 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818479BIST