***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.02.2020 18:31
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/02/2020
Açıklamalar
Ekteki Gelir Tablosu 2019 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818479
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05302,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,97
|Açılış
|: 302,33
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,09
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7608
|7,7997
|% 0,24
|
|Frank
|6,1245
|6,1614
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5983
|1,6063
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|-9,92
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,48
|54,48
|1,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KENT
Yüzde 11.43 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 824 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1834, 93 artarak (% 1.29 ) 143, 634
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, IHLGM
-
17:58XU100
Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 236.00 milyon TL de
-
17:56RHEAG
Yüzde 8.59 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 349, 047 adet işlem