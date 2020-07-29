***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 11:01
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Faaliyetlerimizin Kendi İsteğimizle Geçici Olarak Durdurulması Başvurumuz Hakkında
Şirketimiz, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 57'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerimizin kendi isteğimiz ile 2 (iki) yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına yönelik başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2020 tarih ve 48 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.
30.07.2020 tarihi saat 18:00 itibariyle faaliyetlerimiz durdurularak herhangi bir yatırım işlemi yapılamayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863184
BIST
12:151.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,68
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:156,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,0460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9672
En Düşük
6,9132
12:158,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0717
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2072
En Düşük
8,1145
12:15438,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,68
|Açılış
|: 438,55
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|24.701.394
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.871.099
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.749.931
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.390.006
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.596.445
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,64
|1.061.420.613
|% 0,44
|
|GUSGR
|6,09
|739.588.846
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,22
|720.403.930
|% 0,00
|
|GARAN
|7,34
|471.139.808
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,04
|430.784.535
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,22
|720.403.930
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|430.784.535
|% 0,33
|
|TSKB
|1,17
|160.637.917
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|112.689.228
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,09
|739.588.846
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9959
|9,0410
|% 0,66
|
|Frank
|7,5685
|7,6141
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.900
|4,00
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,20
|
|Yarım
|1.436
|1.455
|2,00
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|