***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyetlerimizin Kendi İsteğimizle Geçici Olarak Durdurulması Başvurumuz HakkındaŞirketimiz, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 57'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerimizin kendi isteğimiz ile 2 (iki) yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına yönelik başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2020 tarih ve 48 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.30.07.2020 tarihi saat 18:00 itibariyle faaliyetlerimiz durdurularak herhangi bir yatırım işlemi yapılamayacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863184BIST