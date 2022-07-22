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***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2022 16:30
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2022 tarih ve D-013 (K-006) sayılı toplantısında alınan karar ile Aracı Kurumumuz 18.07.2022 tarihinden itibaren " Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde" bulunmak suretiyle "Dar Yetkili Aracı Kurum" statüsüyle yeniden faaliyete geçme başvurusu olumlu karşılanmış olup, aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabilecektir.
   Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

   I.
   Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
   Yurt içinde
   Yurt dışında

   i.
   Paylar
   İzni var.
   -

   ii.
   Diğer menkul kıymetler
   İzni var.
   -

   iii.
   Kaldıraçlı alım satım işlemleri
   İzni var.
    

   iv.
   Paya dayalı türev araçlar
   İzni var.
   -

   v.
   Pay endekslerine dayalı türev araçlar
   İzni var.
   -

   vi.
   Diğer türev araçlar
   İzni var.
   -

   II.
   İşlem Aracılığı Faaliyeti
   Yurt içinde
   Yurt dışında

   i.
   Paylar
   -
   -

   ii.
   Diğer menkul kıymetler
   -
   -

   iii.
   Kaldıraçlı alım satım işlemleri
   -
    

   iv.
   Paya dayalı türev araçlar
   -
   -

   v.
   Pay endekslerine dayalı türev araçlar
   -
   -

   vi.
   Diğer türev araçlar
   -
   -

   III.
   Portföy Aracılığı Faaliyeti
   Yurt içinde

   i.
   Paylar
   -

   ii.
   Diğer menkul kıymetler
   -

   iii.
   Kaldıraçlı alım satım işlemleri
   -

   iv.
   Paya dayalı türev araçlar
   -

   v.
   Pay endekslerine dayalı türev araçlar
   -

   vi.
   Diğer türev araçlar
   -

   IV.
   Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
   -

   V.
   Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
   -

   VI.
   Halka Arza Aracılık Faaliyeti
   -

   6.1.
   Aracılık yüklenimi
   -

   6.2.
   En iyi gayret aracılığı
   -

   VII.
   Saklama Hizmeti
    

   7.1.
   Sınırlı Saklama Hizmeti
   -

   7.2.
   Genel Saklama Hizmeti
   -

  
 DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047366


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Yarım 3.226 3.268 -40,00  
Çeyrek 1.618 1.634 -20,00  
Gümüş.Ons 18,89 18,92 0,05  
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B. Petrol 104 104 -0,27  
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