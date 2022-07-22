***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2022 tarih ve D-013 (K-006) sayılı toplantısında alınan karar ile Aracı Kurumumuz 18.07.2022 tarihinden itibaren " Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde" bulunmak suretiyle "Dar Yetkili Aracı Kurum" statüsüyle yeniden faaliyete geçme başvurusu olumlu karşılanmış olup, aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabilecektir.Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleriI.Emir İletimine Aracılık FaaliyetiYurt içindeYurt dışındai.Paylarİzni var.ii.Diğer menkul kıymetlerİzni var.iii.Kaldıraçlı alım satım işlemleriİzni var.iv.Paya dayalı türev araçlarİzni var.v.Pay endekslerine dayalı türev araçlarİzni var.vi.Diğer türev araçlarİzni var.II.İşlem Aracılığı FaaliyetiYurt içindeYurt dışındai.Paylarii.Diğer menkul kıymetleriii.Kaldıraçlı alım satım işlemleriiv.Paya dayalı türev araçlarv.Pay endekslerine dayalı türev araçlarvi.Diğer türev araçlarIII.Portföy Aracılığı FaaliyetiYurt içindei.Paylarii.Diğer menkul kıymetleriii.Kaldıraçlı alım satım işlemleriiv.Paya dayalı türev araçlarv.Pay endekslerine dayalı türev araçlarvi.Diğer türev araçlarIV.Bireysel Portföy Yöneticiliği FaaliyetiV.Yatırım Danışmanlığı FaaliyetiVI.Halka Arza Aracılık Faaliyeti6.1.Aracılık yüklenimi6.2.En iyi gayret aracılığıVII.Saklama Hizmeti7.1.Sınırlı Saklama Hizmeti7.2.Genel Saklama HizmetiDELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047366BIST