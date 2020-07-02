***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA CEM FERGAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan VekiliARİFE TOPAL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Muhasebe MüdürüSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviFAZLI ÖZCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANIMUSTAFA CEM FERGAN YÖNETİM KURULU B