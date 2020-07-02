***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.07.2020 18:42
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA CEM FERGAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ARİFE TOPAL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdürü
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
FAZLI ÖZCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA CEM FERGAN YÖNETİM KURULU B
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6928
18:05391,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 391,43
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5116
|8,5543
|% -0,07
|
|Frank
|7,2113
|7,2547
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8211
|1,8303
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,20
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.555
|8,60
|
|Tam
|2.608
|2.622
|8,80
|
|Yarım
|1.267
|1.283
|4,30
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|0,50
|