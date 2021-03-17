***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2021 10:13
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
FAZLI ÖZCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA CEM FERGAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ARİFE TOPAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918600
BIST
10:251.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.580
En Düşük
1.575
10:257,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:258,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:25419,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,73
|Açılış
|: 419,63
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TRILC
|23,56
|157.296.667
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|192.760.355
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|TTRAK
|256,40
|79.593.540
|% 9,11
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DAGI
|3,01
|1.885.052
|% -5,05
|
|ACSEL
|23,84
|3.492.680
|% -4,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|FROTO
|229,20
|192.760.355
|% 9,98
|
|KARSN
|4,43
|187.271.299
|% 3,75
|
|OTKAR
|449,00
|171.764.619
|% 2,25
|
|TRILC
|23,56
|157.296.667
|% 9,99
|
|SISE
|7,83
|144.270.364
|% 0,26
|
|KARSN
|4,43
|187.271.299
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,25
|95.565.306
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,19
|101.212.668
|% 1,21
|
|BJKAS
|5,87
|115.931.527
|% 5,96
|
|SISE
|7,83
|144.270.364
|% 0,26
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5058
|7,5112
|% 0,35
|
|Euro
|8,9340
|8,9434
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4273
|10,4796
|% 0,54
|
|Frank
|8,0868
|8,1355
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9994
|2,0094
|% 0,44
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,40
|
|Altın Gr.
|420
|420
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,76
|68,76
|0,37
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:37TTRAK
Yüzde 6.64 oranında artışla 250.60 lira fiyatla işlem gören hissede 286, 555 adet işlem
-
10:36SANKO
Yüzde 5.99 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 975, 931 adet işlem
-
10:35XU100
Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 2, 347.00 milyon TL de
-
10:35VAKKO
Yüzde 7.38 oranında artışla 18.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 243, 187 adet işlem
-
10:32BLCYT
Yüzde 5.50 oranında artışla 11.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 532, 145 adet işlem