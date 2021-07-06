***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2021 12:24
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
TEŞVİKİYE CAD. İKBAL İŞ MERKEZİ NO:17 K.6 TEŞVİKİYE İSTANBUL 2122366568-69 2122366567
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946882
BIST
13:121.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:128,6789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:1210,2695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:12504,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,45
|Açılış
|: 504,35
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,47
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:12
|TUREX
|10,52
|19.042.136
|% 9,93
|
|AGYO
|2,27
|19.259.600
|% 8,61
|
|IDGYO
|1,90
|18.212.741
|% 8,57
|
|SELVA
|7,00
|34.948.043
|% 7,86
|
|PSDTC
|26,74
|23.551.235
|% 6,62
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,68
|35.569.970
|% -5,84
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|PEKGY
|1,27
|151.363.057
|% -4,51
|
|GARAN
|8,74
|682.439.686
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|367.371.586
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,27
|336.783.677
|% 2,25
|
|THYAO
|13,89
|324.170.486
|% 0,07
|
|KRDMD
|6,99
|262.170.236
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,27
|336.783.677
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,27
|151.363.057
|% -4,51
|
|GARAN
|8,74
|682.439.686
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|367.371.586
|% 0,37
|
|GWIND
|3,81
|209.452.841
|% 1,87
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6770
|8,6789
|% -0,08
|
|Euro
|10,2656
|10,2695
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9528
|12,0128
|% 0,02
|
|Frank
|9,3671
|9,4236
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% -0,06
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,10
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|1,18
|