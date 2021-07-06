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***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2021 12:24



***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
TEŞVİKİYE CAD. İKBAL İŞ MERKEZİ NO:17 K.6 TEŞVİKİYE İSTANBUL 2122366568-69 2122366567




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946882


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:121.389
Değişim :  0,50% |  6,86
Açılış :  1.385  
Önceki Kapanış :  1.383  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler13:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 10,52 19.042.136 % 9,93  
AGYO 2,27 19.259.600 % 8,61  
IDGYO 1,90 18.212.741 % 8,57  
SELVA 7,00 34.948.043 % 7,86  
PSDTC 26,74 23.551.235 % 6,62  
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13:12 Alış Satış %  
Dolar 8,6770 8,6789 % -0,08  
Euro 10,2656 10,2695 % -0,05  
Sterlin 11,9528 12,0128 % 0,02  
Frank 9,3671 9,4236 % 0,10  
Riyal 2,3075 2,3191 % -0,06  
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13:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 10,10  
Altın Gr. 504 504 2,00  
Cumhuriyet 3.332 3.382 -8,00  
Tam 3.321 3.404 -4,71  
Yarım 1.605 1.647 -2,27  
Çeyrek 805 823 -1,14  
Gümüş.Ons 26,39 26,42 0,25  
Gümüş Gr. 7,35 7,37 0,05  
B. Petrol 75,71 75,71 1,18  
Seans Raporu 13:12
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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