***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.07.2022 16:14
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
DAR YETKİLİ ARACI KURUM 18.07.2022 D-013 (K-006)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047339
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0526
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
18:05987,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,51
|Açılış
|: 987,52
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.274.354
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|75.507.883
|% 9,94
|
|ENSRI
|16,90
|121.671.308
|% 9,67
|
|PEGYO
|2,39
|45.558.523
|% 9,63
|
|UFUK
|89,05
|7.264.263
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,44
|28.784.683
|% -6,53
|
|KERVT
|7,01
|127.209.457
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,59
|138.613.495
|% -5,63
|
|DOBUR
|48,26
|8.052.180
|% -5,00
|
|THYAO
|50,15
|3.500.253.216
|% -2,81
|
|SISE
|20,92
|2.028.280.558
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,16
|1.593.468.483
|% 4,64
|
|EREGL
|28,10
|1.265.560.202
|% 1,08
|
|SAHOL
|19,71
|944.774.224
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,16
|1.593.468.483
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|406.714.281
|% 3,03
|
|ODAS
|3,65
|872.560.216
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,84
|472.783.395
|% 5,21
|
|TSKB
|2,34
|279.365.996
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7318
|17,7624
|% 0,30
|
|Euro
|18,1286
|18,1705
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3239
|21,4308
|% 0,56
|
|Frank
|18,4205
|18,5315
|% 0,89
|
|Riyal
|4,7140
|4,7376
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|12,77
|
|Altın Gr.
|986
|986
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.627
|6.708
|-54,00
|
|Yarım
|3.229
|3.282
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,05
|