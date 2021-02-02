***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.02.2021 14:11
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/02/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/02/2021
Karar Sayısı
1288
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 31.12.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve ekleri tarafımızca incelenmiştir.
b) Delta Menkul Değerler A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Delta Menkul Değerler A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
M.CEM FERGAN
GENEL MÜDÜR YAR
14:131.517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 24,08
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.505
14:137,1510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
14:138,6098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0600
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
14:13425,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,68
|Açılış
|: 425,30
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AGYO
|3,96
|17.896.320
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|69.424.896
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.601.639
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.338.135
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|KAPLM
|32,02
|10.666.240
|% -8,51
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|NIBAS
|36,66
|25.958.576
|% -8,30
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|KOZAL
|123,50
|1.012.153.802
|% -0,48
|
|SISE
|7,57
|865.861.107
|% 2,44
|
|THYAO
|12,20
|737.668.492
|% 1,58
|
|GARAN
|9,63
|733.476.215
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,47
|610.830.681
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,47
|610.830.681
|% 1,23
|
|DOHOL
|3,97
|541.718.252
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,48
|179.398.625
|% 1,37
|
|ODAS
|4,10
|497.028.727
|% -0,97
|
|TSKB
|1,87
|224.975.343
|% 1,63
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1476
|7,1510
|% -0,49
|
|Euro
|8,6017
|8,6098
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,7523
|9,8012
|% -0,45
|
|Frank
|7,9332
|7,9810
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9009
|1,9104
|% -0,57
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-9,90
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.817
|2.859
|-33,00
|
|Tam
|2.803
|2.874
|-33,99
|
|Yarım
|1.355
|1.390
|-16,44
|
|Çeyrek
|680
|695
|-8,22
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,30
|
|B. Petrol
|57,61
|57,61
|1,28
|