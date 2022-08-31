***DET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
31.08.2022 09:47
***DET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [DET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Delta Menkul Değerler A.Ş. (17.10.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059013
BIST
13:453.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,58
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:4518,1981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:4518,1579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0526
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:451.000,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.000,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,30
BIST En Aktif Hisseler13:43
|EGGUB
|279,40
|88.903.748
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.929.637
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.214.662
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.266.870
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.958.558
|% -9,98
|
|ETYAT
|5,33
|3.250.133
|% -8,58
|
|PRZMA
|4,05
|1.511.450
|% -6,68
|
|THYAO
|72,00
|4.001.172.121
|% 2,20
|
|GARAN
|23,22
|1.872.188.193
|% -4,13
|
|HALKB
|8,29
|1.637.462.112
|% 5,74
|
|PETKM
|13,64
|1.614.607.860
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,10
|1.466.015.243
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,10
|1.466.015.243
|% 1,74
|
|HALKB
|8,29
|1.637.462.112
|% 5,74
|
|VAKBN
|7,04
|1.199.175.977
|% 5,86
|
|YKBNK
|6,79
|1.106.242.679
|% -1,02
|
|PETKM
|13,64
|1.614.607.860
|% 1,41
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1782
|18,2052
|% 0,02
|
|Euro
|18,1562
|18,1614
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,0816
|21,1873
|% -0,11
|
|Frank
|18,4946
|18,6060
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8275
|4,8517
|% 0,14
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-14,03
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,85
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-61,00
|
|Tam
|6.728
|6.779
|-53,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|-0,26
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-3,01
|